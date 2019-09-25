За кражу из Третьяковки у всех на глазах назначили 3 года колонии

Дениса Чуприкова, у всех на глазах вынесшего картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи, признали виновным в хищении особо ценного предмета. Ему назначили три года колонии строгого режима.

Решение вынес Замоскворецкий суд Москвы. Во время прений сторона обвинения настаивала на четырех годах колонии. Ее поддержали представители Третьяковской галереи.

Адвокат Чуприкова Светлана Горбунова просила об условном наказании, пишет «Интерфакс».

Напомним, картину похитили из галереи 27 января. Чуприков снял ее со стены и ушел, несмотря на многочисленных посетителей выставки. Позже произведение искусства обнаружили на стройке в Подмосковье. Расследование уголовного дела завершилось в июне.