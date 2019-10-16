Суд отказался принять иск на миллиард рублей к ФБК

Арбитражный суд Москвы отказался принять иск компании «Флай Авто» на миллиард рублей к Фонду борьбы с коррупцией.

Иск вернули истцу в связи с нарушениями, допущенными в заявлении. Определение суда в своем Twitter опубликовал ФБК фонда Вячеслав Гимади.

Компания по сдаче в аренду машин премиум-класса «Флай Авто» подала иск к ФБК в начале сентября.

Владелец компании Дмитрий Леухин заявил, что он понес убытки из-за «отмененных клиентами заказов, штрафных санкций со стороны клиентов за несвоевременное оказание услуг, расхода ГСМ в связи с изменением маршрутов и возвратом автомобилей в парк, повреждения автомобилей протестующими, а также нанесения вреда репутации компании».

Ранее Минюст внес Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов. По данным ведомства, ФБК осуществлял попытки влияния на госорганы России и организовывал митинги и шествия при получении финансирования из-за рубежа.