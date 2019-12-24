Отец-садист арестован в Югре лишь после смерти дочери от побоев

В Ханты-Мансийском автономном округе арестовали 34-летнего жителя Нефтеюганска, который регулярно применял силу в отношении дочерей и убил одну из них. Погибшему ребенку было 3 года.

Органы опеки передали детей 3 и 4 лет отцу после смерти матери в ноябре этого года. Мужчина регулярно избивал детей.

21 декабря, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он несколько раз ударил младшего ребенка по голове и телу. Девочка умерла на следующий день. После побоев госпитализировали старшую девочку.

В отношении мужчины возбуждены дела об убийстве малолетнего и истязании, говорится на сайте Следственного комитета.

Ранее в Ленинградской области задержали мужчину, который семь лет насиловал малолетнюю дочь.

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