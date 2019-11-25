Отдельная встреча Путина с Зеленским не запланирована

Отдельной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже не запланировано.

По словам пресс-секретарь российского лидера Дмитрия Пескова, пока нет никаких намёток по программе нормандского саммита, всё находится в стадии подготовки. Ясно лишь, что «нормандский формат» будет и так или иначе в рамках саммита все четыре президента встретятся, пишет «РИА Новости».

В Кремле не склонны переоценивать, либо занижать ожидания от саммита в «нормандском формате». Однако считают это очень важной, долгожданной встречей.

Напомним, согласно договоренности встреча пройдет 9 декабря в столице Пятой республики.

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