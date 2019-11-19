В Кремле оценили возможность встречи Путина с Зеленским

Программа визита президента России Владимира Путина в Париж находится в стадии проработки. Во французской столице 9 декабря намечены переговоры «нормандской четверки».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности встречи Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сказал, что «Программа поездки только на стадии проработки», пишут «Известия».

В Кремле не склонны переоценивать, либо занижать ожидания от саммита в «нормандском формате». Однако считают это очень важной, долгожданной встречей.

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