Отчима закопанной в канаве девочки кинули за решетку

Суд в Крыму на два месяца заключил под стражу мужчину, который признался в убийстве своей пятилетней падчерицы и показал, где спрятал труп ребенка.

На время следствия его изолировали от общества. Двухлетний сын мужчины, с которым он планировал сбежать в другую страну после убийства, сейчас находится в местной больнице с бронхитом, пишет Регион Online.

Напомним, о пропаже падчерицы мужчина сообщил в полицию 13 ноября. Он заявил, что уезжал с младшим сыном, а девочку оставил дома. По возвращении он обнаружил открытую дверь, ребенка не было.

Позже на допросе он признался, что убил ребенка, а тело закопал в канаве. После этого он планировал уехать с сыном в другое государство, но задумка не реализовалась.

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