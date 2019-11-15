Отчима закопанной в канаве девочки кинули за решетку
Суд в Крыму на два месяца заключил под стражу мужчину, который признался в убийстве своей пятилетней падчерицы и показал, где спрятал труп ребенка.
На время следствия его изолировали от общества. Двухлетний сын мужчины, с которым он планировал сбежать в другую страну после убийства, сейчас находится в местной больнице с бронхитом, пишет Регион Online.
Напомним, о пропаже падчерицы мужчина сообщил в полицию 13 ноября. Он заявил, что уезжал с младшим сыном, а девочку оставил дома. По возвращении он обнаружил открытую дверь, ребенка не было.
Позже на допросе он признался, что убил ребенка, а тело закопал в канаве. После этого он планировал уехать с сыном в другое государство, но задумка не реализовалась.
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