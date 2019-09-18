35 освобожденным по обмену украинцам запрещен въезд в Россию

35 украинских осужденных, освобожденных по обмену заключенными, не смогут въезжать в Россию. Их внесли в базу с пометкой о запрете на въезд.

Об этом сообщил адвокат Дмитрий Динзе. По его словам, запрет скорее всего будет действовать пожизненно.

Адвокат отметил, что освобожденных украинцев контролируют, на счеты накладывают аресты, пишет Lenta.ru.

Напомним, обмен заключенными между РФ и Украиной состоялся 7 сентября. Он прошел по формуле «35 на 35». Москва выдала Киеву режиссера Олега Сенцова, а также 24 моряков, задержанных за участие в Керченском конфликте. В Россию, в свою очередь, вернулся главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.