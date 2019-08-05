Острова под Хабаровском с дачами затопило из-за подъема Амура

На островах под Хабаровском в результате подъема воды в реке Амур оказались подтоплены около 100 дачных участков. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В ведомстве отмечают, что вода стоит на сотне дач, затоплены дороги и закрыт путь гражданам к своим земельным наделам. Известно также, что под водой оказалась нижняя прогулочная зона набережной в Хабаровске, пишет ТАСС.

За сутки вода в реке поднялась на 14 см – до 443 см. За ближайшие двое суток ожидается подъем уровня воды на 40-45 см. По прогнозам, к 8-10 августа уровень воды в реке достигнет 580-630 см.

В конце июля в Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за паводков. Ожидалось, что уровень воды в реках поднимется до 600 см.