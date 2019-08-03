В Приамурье затопило еще два населенных пункта

Дождевой паводок в Амурской области подтопил еще два населенных пункта. По последним данным в регионе пострадал уже 41 населенный пункт.

«По состоянию на 3 августа, в результате прохождения дождевого паводка на территории области в 41 населённом пункте остаются подтопленными 337 частных жилых домов. За минувшие сутки вода ушла из 112 домов в Мазановском районе, там остаются в воде 256 жилых домов. В Селемджинском районе подтоплено 15, что на 13 домов меньше, чем накануне, в Свободненском районе – 10, за сутки освободился один дом, в г. Белогорск вода остается в 55 домах, в Серышевском районе подтоплен один дом», — сообщается на сайте правительства региона.

Из населенных пунктов, попавших в зону подтопления, эвакуировали 2583 человека. В пунктах временного размещения, по последней информации, находятся 422 человека, 184 из них — дети.

Режим ЧС регионального масштаба действует в области с 28 июля. Власти Амурской области предлагали ввести в регионе ЧС федерального уровня, однако Москва это предложение проигнорировала.

Сейчас в шести российских регионах действует режим ЧС. Ранее из-за лесных пожаров режим ЧС был введен в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии. Кроме этого, из-за сильнейших осадков режим установлен в Амурской области и ЕАО. В конце июня в Иркутской области из-за паводка погибли 25 человек.