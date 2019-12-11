Оставление Путиным без ответа вопроса о Голунове объяснили

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не ответил на вопрос по делу журналиста Ивана Голунова на заседании Совета по правам человека. По его словам, это связано с большим количеством других вопросов.

«Что касается президента, поскольку там было много вопросов в одном, по всей видимости, он просто эту тему упустил...Какого-то иного умысла здесь нет, - заявил Песков.

Он добавил, что президент получает текущую информацию по делу, хотя «нового ничего нет», пишет «Интерфакс».

Заседание СПЧ состоялось 10 декабря. Журналистка Екатерина Винокурова спросила Путина о наказании для полицейских из «дела Голунова». Среди прочего были подняты темы нехватки лекарств, помощи семьям, строительства социального жилья. Президент ответил на все вопросы, кроме касающихся Голунова.

Напомним, журналиста задержали 6 июня. При досмотре у него нашли наркотики. Экспертиза показала отсутствие отпечатков Голунова на свертках с запрещенным веществом. Сам журналист заявлял, что наркотики подбросили из-за материала о ритуальном бизнесе.

Читайте нас в мобильном приложении