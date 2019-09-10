Уже не остановить: РФ и Украина ведут переговоры о новом обмене

Москва и Киев снова ведут переговоры о следующем освобождении задержанных лиц. Об этом рассказала украинский омбудсмен Людмила Денисова

Правда, в Киеве отказались раскрывать подробности и называть имена, которые могут попасть в список, пишет «РИА Новости».

Первый обмен удерживаемыми лицами между двумя странами прошел 7 сентября - по формуле «35 на 35». Среди переданных Киеву оказались украинский режиссер Олег Сенцов и 24 украинских моряка. Они были задержаны Россией после инцидента в Керченском проливе.

В Россию же вернулся в том числе и украинский журналист Кирилл Вышинский.