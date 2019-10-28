«Останкино» предупредил о сбоях в телевещании из-за долгов

Вещание федеральных каналов в России оказалось под угрозой из-за неплатежей «Первого канала» телецентру «Останкино». Долги препятствуют его технической работе, рассказал гендиректор Михаил Шубин.

По его словам, «Первый канал» оставляет телецентр без трети доходов, из-за этого 3-4 месяца в году он «не может ни работать, ни дышать». Шубин предупредил, что под угрозой эфиры всех вещателей.

«Это крайне мерзкая ситуация, но ничего сделать не можем», - цитируют его «Ведомости».

На фоне возникшей задолженности телецентр вынужден сократить штат.

В конце 2018 года телецентр подал два иска к «Первому каналу» с требованием взыскать 164 млн рублей. В январе деньги выплатили, и иски отозвали.

В последние годы «Первый канал» неоднократно задерживал платежи. При этом размер субсидий только в 2019 году составил 3,8 млрд рублей.