«Первый канал» в 2018 году потерял больше всех
Чистый убыток «Первого канала» достиг наивысшей отметки за 2018 год среди федеральных каналов. В прошлом году он потерял аж 6,8 миллиарда рублей.
Такие данные озвучивает РБК на основе анализа доступной отчетности федеральных каналов по РСБУ из базы СПАРК.
Как подчеркивается, главный рупор страны вот уже третий год, как не главный. Лидером по популярности с 2015 года остается «России 1». Однако при этом, выручка «Первого канала» является самой высокой среди федеральных — за 2018 год телеканал заработал более 32,8 миллиарда рублей.
В середине мая Минфин внес поправки в закон «О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и предоставил «Первому каналу» 2,5 млрд рублей на производство контента, напоминает «МБХ медиа».
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