Оспорен совет пить 2 литра воды в день

Оспорен совет пить 2 литра воды в день

1zoom.ru

Рекомендация пить ежедневно минимум 2 л воды не верна. Оказывается, можно пить жидкость в целом.


По словам диетолога Юлии Чехониной, в рекомендации, согласно которой каждому человеку для поддержания здоровья необходимо ежедневно выпивать минимум 2 л воды, речь идет обо всей жидкости. И не обязательно воды.

Она напомнила о том, что жидкость находится еще и в составе продуктов. «То есть в составе еды мы тоже получаем воду — до 800 мл», — пояснила специалист.

При этом норму жидкости нужно считать индивидуально из расчета на каждый килограмм нормальной массы тела, пишут «Известия».

Ранее стало известно о том, что семьи, которые исповедуют вегетарианскую и веганскую диеты, вредят своим детям. Отказ от мяса может негативно сказаться на их интеллектуальных способностях.

Новости по теме
Теги:
Loading...
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!