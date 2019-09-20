Оспорен совет пить 2 литра воды в день

Рекомендация пить ежедневно минимум 2 л воды не верна. Оказывается, можно пить жидкость в целом.



По словам диетолога Юлии Чехониной, в рекомендации, согласно которой каждому человеку для поддержания здоровья необходимо ежедневно выпивать минимум 2 л воды, речь идет обо всей жидкости. И не обязательно воды.

Она напомнила о том, что жидкость находится еще и в составе продуктов. «То есть в составе еды мы тоже получаем воду — до 800 мл», — пояснила специалист.

При этом норму жидкости нужно считать индивидуально из расчета на каждый килограмм нормальной массы тела, пишут «Известия».

Ранее стало известно о том, что семьи, которые исповедуют вегетарианскую и веганскую диеты, вредят своим детям. Отказ от мяса может негативно сказаться на их интеллектуальных способностях.