Основатель Uber продал половину своей доли в компании

Основатель и бывший руководитель Uber Трэвис Каланик продал более половины своей доли в компании.

По данным Forbes, Каланик регулярно продавал акции, начиная с 6 ноября. Сначала он продал 22 млн акций, которые хранились в его трасте, за $610 млн. Затем еще 30 млн акций, принадлежащих ему лично, за $850 млн.

В итоге у основателя Uber осталось 44,8 млн акций (около 3%). При этом, отмечает издание, действующий генеральный директор Дара Хосровшахи, наоборот, нарастил свою долю в кампании – сейчас ему принадлежит чуть более 1,5 млн акций (1% Uber).

Ни бизнесмен, ни его представитель не ответили на соответствующий журналистский запрос.

Ранее сообщалось, что «Газпром» продаст пакет акций дочерней компании по цене на 13,2% ниже рыночной стоимости.

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