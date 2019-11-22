«Газпром» продает 3,59% акций с щедрой скидкой

«Газпром» продаст пакет акций дочерней компании по цене на 13,2% ниже рыночной стоимости. Покупатель заплатит около 188 млрд рублей – это 220,72 рубля за акцию.

Пакет принадлежит АО «Газпром газораспределение». Будут проданы 3,59% акций.

В случае продажи за 188 млрд рублей сделка будет закончена со скидкой в 13,2%. Рыночная стоимость акций на момент открытия торгов 21 ноября составила 210 млрд.

Поступило 479 заявок на покупку 850 590 751 акции. Почти столько же хотели купить акции в июле, когда «Газпром» впервые за год вышел на Московскую биржу. Тогда пакет акций в 2,93% купил неизвестный. Как пишет РБК, аналогичная схема выбрана в этот раз и скорее всего о покупке договорились заранее.

О планах продать 6,6% акций глава «Газпрома» Алексей Миллер объявил в июне. Стоимость первого проданного пакета акций составила 139,07 млрд рублей.

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