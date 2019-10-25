Орлица из научного проекта РФ разорила орнитологов отправляя смс

Орлица Мин, участвующая в орнитологическом проекте по отслеживанию степных птиц, разорила сибирских ученых на 240 тыс. рублей за смс, которые посылались из Ирана в Россию с ее датчика слежения. Оператор сотовой связи пообещал списать долг.

В проекте ученых участвовали 13 орлов. Предполагалось, что лето птицы проведут в Казахстане, а потом вернутся в Россию и уже отсюда полетят в Иран, Саудовскую Аравию и Египет. Одна из птиц нарушила планы ученых.

Орлица провела лето в Казахстане, где связь почти осутствовала. Затем она перелетела в Иран, откуда стали поступать неотправленные смс из Казахстана, но по повышенной цене.

Так, в Казахстане стоимость сообщения составляет 2-15 рублей, а в Иране – 49 рублей. В результате бюджет, выделенный на год, израсходовали за 9,5 месяцев, уточняет ТАСС.

Орнитологи объявили сбор средств под девизом «Закинь орлу на мобилку!». Ученые собрали 100 тыс. рублей.

Компания «Мегафон» пообещала закрыть долг и разработать тариф, который учтет особенности миграции птиц.

Программа по установке трекеров для слежения за степными орлами действует в России несколько лет. Эти птицы находятся на грани исчезновения в России и внесены в Красную книгу.