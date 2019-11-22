Организатор терактов в России пойман в Сирии

В Сирии турецкими военными пойман боевик террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который является организатором терактов в России и Германии.

По словам министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, в сирийском Аазазе захвачен однин из главных террористов ИГ по имени Джихад ад-Дин аль-Насир Убейде, который входил в высшее руководство группировки, по кличке Юсуф Худа.

Задержанный организовал теракт в России в 2018 году, а также в Германии. Также террорист вербовал боевиков и создал сеть смертников. Боевик изготавливал бомбы и обучал этому через интернет, пишет «Лента.Ру».

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину по подозрению в подготовке теракта в Москве. Гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т. Б. Онуров, который является сторонником радикального ислама, подозревается в подготовке террористического акта в столице.

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