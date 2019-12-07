Организатор смертельной перевозки в Забайкалье арестован

Ингодинский районный суд Читы заключил под домашний арест до 1 февраля 2020 года предпринимателя Ивана Стрельникова, который организовал перевозку пассажиров автобусом в Забайкальском крае, пишет ТАСС. Автобус попал в ДТП, в результате которого погибли 19 человек.

Напомним, 1 декабря автобус «Киа Гранд Берт» следовавал по маршруту Сретенск - Чита. В 15.00 по местному времени в 60 км от Сретенска из-за разрыва переднего колеса он съехал с проезжей части и опрокинулся в реку Куенга.

В этой аварии погибли 19 человек, еще 21 человек получили различные травмы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек».

Ранее стало известно, что владельца автобуса, слетевшего с моста, за год трижды штрафовали.

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