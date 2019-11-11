США опять грозят санкциями Турции за российские С-400

США опять грозят санкциями Турции за российские С-400

фото: Topwar.ru

В ходе скорого визита главы Турецкой республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Соединенные Штаты Дональд Трамп намерен заявить ему о недопустимости присутствия российских ЗРК С-400 в Турции. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

По словам политика, Турции грозят санкции конгресса США за покупку российских ЗРК С-400. «В НАТО нет места для С-400. В НАТО нет места для значительных российских военных закупок», - отметил О'Брайен.

Также помощник американского президента отметил, что санкции против Турции в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» поддержат обе партии в конгрессе, пишет «РИА Новости».

Россия завершила поставки комплексов С-400 в Турцию, об этом ранее сообщил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

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