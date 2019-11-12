Опрос ВЦИОМ определил три главных страха россиян
Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил главные страхи россиян. Больше всего граждане боятся роста социальной несправедливости.
Об этом заявили 68% россиян. Снижения доходов опасаются 63% граждан. Более половины населения (58%) боятся лишиться бесплатной медпомощи.
Молодежь волнуют рост преступности и возможная война. Люди старшего возраста тревожатся из-за сохранения источника доходов.
Вместе с тем россияне меньше стали бояться роста цен, пишет «ПолитЭксперт».
Ранее «Левада-центр» выяснил, что 61% россиян боятся болезней родных и детей. В число самых сильных страхов попала боязнь произвола властей.
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!