Опрос ВЦИОМ определил три главных страха россиян

Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил главные страхи россиян. Больше всего граждане боятся роста социальной несправедливости.

Об этом заявили 68% россиян. Снижения доходов опасаются 63% граждан. Более половины населения (58%) боятся лишиться бесплатной медпомощи.

Молодежь волнуют рост преступности и возможная война. Люди старшего возраста тревожатся из-за сохранения источника доходов.

Вместе с тем россияне меньше стали бояться роста цен, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее «Левада-центр» выяснил, что 61% россиян боятся болезней родных и детей. В число самых сильных страхов попала боязнь произвола властей.

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