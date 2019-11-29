Опрос показал отношение Беларуси к России

Подавляющее большинство, 90% граждан Беларуси выступают за союз или партнерство с Россией, о «враждебных» отношениях заявили лишь 0,2% опрошенных.

Такие данные получены по результатам исследования, которое провел Центр пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО. На вопрос, какие отношения с Россией в Беларуси считают наиболее приемлемыми, 57,6% ответили «союзнические», 31,8% – «партнерские», 10,2% – «нейтральные». Оставшиеся 0,2% ответили, что отношения должны быть «враждебными», столько же респондентов не смогли ответить на поставленный вопрос.

Также опрос показал, что 21,4% респондентов бывают в России несколько раз в год, 55,4% посещают Россию раз в год или реже, а 23,2% — никогда не были в РФ, пишет «Российская газета».

В рамках создания Союзного государства России и Беларуси к 2021 году страны намерены ввести единые Налоговый и Гражданский кодексы. Это следует из подписанного премьер-министрами двух государств договора, который публично не раскрывался.

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