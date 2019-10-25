Вычислена возможная причина вспышки редкой болезни в России

Роспотребнадзор заявил, что причиной вспышки «гаффской болезни» в тюменской деревне Ачиры могло стать попадание ядовитого растения в воду. Редкое и плохо изученное заболевание подтвердилось у 8 человек – все употребляли в пищу выловленную в озере рыбу.

Ведомство установило, что токсин мог накопиться в рыбе из-за речного и болотного хвоща, который растет в болотистой местности, а также от сине-зеленых водорослей. Вода, взятая из скважины в деревне, соответствует требованиям, а проба почвы на активность природных радионуклидов не показала превышений.

В лаборатории проведут еще несколько исследований: микробиологическое, вирусологическое, химическое, паразитологическое, токсикологическое и радиологическое. Для установления причинно-следственных связей развития болезни ведутся пробы на мышах. Их результаты подготовят в течение 17 дней, уточняет ТАСС.

Напомним, о распространении болезни в Ачирах, расположенной в 350 километрах от Тюмени, стало известно 22 октября. Сначала «гаффскую болезнь» диагностировали у троих жителей деревни, к настоящему времени диагноз подтвержден у восьми человек. В деревне проживают 400 человек.