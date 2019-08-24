Оппозиция подала заявку на шествие 3 сентября
Глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, муниципальный депутат Елена Филина и журналист Виктория Ивлева подали в мэрию Москвы заявку на шествие 3 сентября.
Местом проведения акции заявители указали путь от Новопушкинского сквера через Новый Арбат до Гоголевского бульвара, сообщает РБК.
Согласно информации издания, заявленное количество митингующих — до 30 тыс человек.
Целью собрания оппозиционеры указали освобождение политзаключенных и требование о соблюдении конституции.
Мэрия пока не ответила на заявку.
Ранее власти Москвы отказали в проведении шествия оппозиции 31 августа.
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