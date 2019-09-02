Оппозиция подала очередную заявку на митинг 14 сентября

Помощница бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова и заявитель последних митингов оппозиции Эльвира Вихарева подала в мэрию очередную заявку на акцию 14 сентября.

В случае отказа она намерена обратиться в суд.

«Переговоры вести буду, если в этот раз они не испугаются и не придумают бредовый отказ. В случае несогласования — суды. Будем дожимать до последнего», — заявила «МБХ медиа» Вихарева.

Митинг против политических репрессий и полицейского насилия предполагается провести с 14 до 18 часов. Заявленное количество участников — 100 тысяч человек.

В минувшую субботу, 31 августа в Москве прошла акция протеста за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму. Несмотря на то, что митинг не был согласован, правоохранительные органы никого не задержали.