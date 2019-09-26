Оппозиционный телеканал «112 Украина» лишили лицензии

Украинские телекомпании, входящие в холдинг «112 Украина», лишили лицензии на цифровое вещание. Пока им не запретили вещать в кабельных сетях, но часть аудитории СМИ растеряет.

Национальный совет по телевидению и радиовещанию не продлил лицензию пяти телекомпаниям из холдинга «112 Украина»: «Новый формат ТВ», «Ариадна ТВ», «Патрнер ТВ», «ТВ Выбор» и «Лидер ТВ». Теперь они смогут вещать только в кабельных сетях, интернете и посредством спутниковой связи, что означает потерю зрителькой аудитории.

Нацсовет объяснил, что телеканалы, по правилам лицензии, должны были вещать как региональные, а фактически они осуществляли ретрансляцию общенационального канала «112 Украина».

Руководство канала назвало это решение незаконным и увидело в нем признаки «жесткой цензуры», пишет ТАСС.

Телеканал связывают с оппозиционным политиком Виктором Медведчуком, которого обвиняют в тесных связях с российскими влатями. В 2018 году канал приобрел украинский политик Тарас Козак, который представляет в Раде партию Медведчука «Оппозиционная платформа – За жизнь».