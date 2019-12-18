США опоздали с санкциями по «Северному потоку-2»
У Вашингтона недостаточно рычагов влияния, чтобы помешать завершению строительства между Россией и Германией газопровода «Северный поток — 2». Введение санкций против участников проекта не сможет повлиять на его реализацию.
Трубопровод почти завершен, санкции принятые ранее в рамках законопроекта США об обороне, слишком запоздали, чтобы оказать какое-либо влияние, сообщило агентство Bloomberg, со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации.
Однако американское правительство попытается повлиять на другие российские энергетические проекты. Санкции могут быть введены не только в отношении «Северного потока-2», но и «Турецкого потока», пишет «Российская газета».
Напомним, «Северный поток-2» - это газопровод из России до Германии. К сегодняшнему дню он построен на 80%. «Турецкий поток» строят для поставки газа турецким потребителям и газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
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