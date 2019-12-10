В бюджет Пентагона заложили санкции к российским газопроводам

В проект военного бюджета США на 2020 год внесены санкции против двух российских газопроводов. Ограничения касаются «Северного потока-2» и «Турецкого потока».

Документ предусматривает защиту европейской энергетической безопасности путем введения санкций против российских трубопроводов. Он обязывает Пентагон сообщать о мерах сдерживания России.

Проект запрещает продажу Турции F-35 из-за покупки Анкарой российских зенитных комплексов С-400 и допускает военную помощь Украине, пишет РБК.

Включение ограничений в военный бюджет объясняли отсутствием времени на разработку отдельного закона о санкциях. Ограничения планировали ввести как можно быстрее, чтобы помешать окончанию строительства «Северного потока-2».

Напомним, «Северный поток-2» - это газопровод из России до Германии. К сегодняшнему дню он построен на 80%. «Турецкий поток» строят для поставки газа турецким потребителям и газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Ранее США пригрозили санкциями Турции за покупку российских С-400.

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