Оператор «Северного потока-2» затеял судебную тяжбу против ЕС

Компания Nord Stream 2 AG, выступающая оператором «Северного потока-2», подала в арбитражный суд иск против Евросоюза. Она требует частично отменить поправки к Газовой директиве ЕС.

Оператор указал на недопустимость сроков, которые установлены для государств-членов ЕС на предоставление исключений из Газовой директивы, пишет РИА Новости. Короткие сроки, считает компания, существенно снижают шансы на их получение.

О возможности такого иска «Газпром» предупреждал еще в июле, когда требовал полной отмены поправок к Газовой директиве.

Поправки вступили в силу в мае. Они не допускают, чтобы одна и та же компания добывала газ и владела трубопроводом. Среди требований – установка конкурентных тарифов на прокачку голубого топлива. «Северный поток-2» попадает под действие директивы, так как проект будет запущен после вступления поправок в силу.

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