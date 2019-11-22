Опасную для человека болезнь нашли у погибших в Карелии птиц
У погибших в Сегеже птиц обнаружен возбудитель орнитоза – опасного для людей инфекционного заболевания. Это подтвердили в Ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории, куда возили материал для исследований.
В трех птичьих трупах нашли бактерии Chlamydophila psittaci – возбудителей орнитоза. О результатах проверки уведомлены Минсельхоз и администрация Сегежского района, пишет Lenta.ru.
Ранее сообщалось, что в Сегеже выпал желтый снег и массово стали гибнуть птицы. Жители жаловались на трудное дыхание и запах скипидара.
Орнитоз опасен для человека поражением легких и нервной системы. Болезнь передается воздушно-капельным или воздушно-пылевым путем. Основные носители – дикие и домашние птицы.
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