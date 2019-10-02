В онкоцентре грозили выписать больных детей за общение с прессой

В НИИ онкологии и гематологии НМИЦ Блохина родителям угрожали выпиской больных детей в случае общения с журналистами. Во время приезда прессы их запирали в палатах и не выпускали.

Об этом рассказал замдиректора Максим Рыков. По его словам, родителям угрожали и запрещали общаться с прессой.

Он признался, что узнал о происходящим от самих пациентов. Тех якобы не выпускали, чтобы они не высказывали свою точку зрения о происходящем в медучреждении, передает телеканал «360».

Слова Рыкова опровергла пресс-служба онкоцентра. Там заверили, что сказанные Рыковым слова не соответствуют действительности.

Накануне сообщалось, что все десткие онкологи собрались уволиться из-за давления нового руководства. Медики рассказали, что зарплаты начисляют несправедливым образом, а пациенты содержатся в «ужасных» условиях.