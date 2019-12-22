Под Омском рухнул комбикормовый завод

В Омской области при обрушении четырехэтажного здания на комбикормовом заводе пострадали два человека. Один из них позднее скончался.

По данным МЧС России, на заводе произошло частичное обрушение трех этажей четырехэтажного здания. Возможно обрушение перегородки первого этажа.

Сейчас на месте происшествия работают 31 человек и восемь единиц техники, пишет РИА «Новости».

Ранее при аварии на руднике «Норникеля» в Красноярском крае погибли три человека. Тела рабочих нашли на глубине 1445 метров.

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