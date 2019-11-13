В омском детсаду детей отправили в унитаз за игрушками

В одном из детских садов Омска воспитателя уволили после того, как она заставила нескольких детей голыми руками доставать из унитаза игрушки, которые они туда побросали.

По информации местных СМИ, об инциденте один из малышей рассказал своим родителям. После появления соответствующей информации в прессе, в городском департаменте образования начали проверку обстоятельств инцидента.

«К сожалению, данные факты подтвердились. Воспитатель не стала отрицать описанный родителем инцидент и написала заявление на увольнение из дошкольного учреждения. Департамент образования приносит извинения ребенку и родителям за сложившуюся ситуацию», — приводит заявление мэрии Омска «Новый Омск».

Как отмечает издание, к уволенному воспитателю и ранее были претензии: она регулярно повышала на детей голос и постоянно ограничивала малышей в активных играх.

Ранее в детском саду Ярославля девочку избили из-за плохо слышащего воспитателя.

Читайте нас в мобильном приложении