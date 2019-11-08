Девочку избили в детсаду из-за плохо слышащего воспитателя

В детском саду Ярославля, где избили четырехлетнюю девочку, работала воспитатель с плохим слухом. О том, что женщина плохо слышит, рассказал ее внук.

По его словам, бабушка использовала слуховой аппарат. Внук уволенной сотрудницы рассказал, что она недостаточно хорошо слышала, передает ИА Regnum.

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин заявил, что воспитательница отлучилась как раз в тот момент, когда произошел инцидент. Дети были предоставлены сами себе.

Во время обсуждения случившегося в эфире «Пусть говорят» депутат муниципалитета Ярославля Елена Горбунова отметила, что произошедшее стало следствием кадрового дефицита в садах. Он образовался из-за низких зарплат.

Напомним, об инциденте в саду № 236 Ярославля стало известно 29 октября. Девочку избили одногруппники: они топтались по ней, пинали ногами и бросали в лицо предметы. Воспитатель подошла к ребенку только тогда, когда увидела, что случившееся снимают на камеру. Против нее возбудили уголовное дело.