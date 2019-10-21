ОМОН задержал 28 фанатов «Алисы» на концерте в Череповце

На концерте группы «Алиса» в Череповце задержали 28 человек. Причинами стали зажженный фанатами файер и попытка устроить драку.

Рок-концерт проходил в Ледовом дворце Череповца 19 октября. Фанаты зажгли файер и попытались устроить драку, не реагируя на требования ОМОНа прекратить нарушение порядка.

Лидер «Алисы» Константин Кинчев потребовал от силовиков покинуть танцпол и прекратил выступление. Концерт продолжился после того, как задержанных вывели.

В отношении 10 человек составлены протоколы об административных правонарушениях – мелком хулигантстве, появлении в общественных местах в состоянии опьянения, передает «Интерфакс». Решение по данным делам будет принимать суд.

Ранее сообщалось, что группа «Кино» спустя 30 лет после распада даст концерты в Москве и Санкт-Петербурге.