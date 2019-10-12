Группа «Кино» даст концерты в Москве и Петербурге

Группа «Кино» даст два концерта в Москве и Петербурге в 2020 году. Музыканты решили собраться спустя 30 лет после распада коллектива.

Как говорится в тизере, это будут «двухчасовые концерты с уникальным видеорядом», на которых прозвучит настоящий голос Виктора Цоя, «оцифрованный с оригинальных многоканальных записей».

В выступлениях примут участие гитарист Юрий Каспарян и басисты разных лет Александр Титов и Игорь Тихомиров. Кто заменит на сцене покойного барабанщика Георгия Гурьянова, не сообщается.

Выступления пройдут 31 октября 2020 года в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и 21 ноября 2020 года на ВТБ Арене в Москве.

«Кино» — одна из самых популярных советских 1980-х годов. После смерти своего лидера и автора большинства песен Виктора Цоя 15 августа 1990 года, коллектив прекратил существование.

В 2012 году Каспарян, Тихомиров и Гурьянов вновь собрались вместе, чтобы доделать незавершенную песню Цоя «Атаман». Она была выпущена в день 50-летия со дня рождения Виктора Цоя.