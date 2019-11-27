Олега Дерипаску не лишали гражданства Кипра

Представитель Олега Дерипаски опроверг информацию о лишении бизнесмена гражданства Кипра. О том, что миллиардер попал в список россиян, у которых отобрали «золотые паспорта», выданные в обмен на инвестиции, ранее сообщили российские СМИ.

«Информация о лишении Олега Дерипаски гражданства Кипра не соответствует действительности. Он не получал от правительства Кипра никаких официальных уведомлений о статусе своего гражданства», — заявил представитель Дерипаски РБК.

Он отметил, что на Кипр оказывают значительное давление власти США.

«Тот факт, что Кипр очевидно подвергается беспрецедентному давлению со стороны США для создания сложностей российскому бизнесу, возмутителен и должен вызывать серьезное беспокойство мирового сообщества», — сказал он изданию.

Как ранее писала «Русская планета», без «золотых паспортов» остались также бывшие руководители «Еврофинанс Моснарбанка» Владимир Столяренко, Александр Бондаренко и их семьи.

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