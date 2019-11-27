Миллиардера Дерипаску лишили гражданства Кипра

Миллиардера Дерипаску лишили гражданства Кипра

фото: Pikabu.ru

Российский олигарх Олег Дерипаска попал в список россиян, у которых отобрали «золотые паспорта», выданные в обмен на инвестиции. Теперь бизнесмен останется без гражданства Кипра.

Решения об отзыве паспортов касаются также их родных, соответственно двое детей Дерипаски тоже будут лишены гражданства Кипра.

Отмечается, что без «золотых паспортов» остались также бывшие руководители «Еврофинанс Моснарбанка» Владимир Столяренко, Александр Бондаренко и их семьи. Таким образом, Кипр лишает гражданства всего десять россиян, пишет «Лента.Ру».

Ранее сообщалось, что юристы российского миллионера Олега Дерипаски предъявили в американском суде список активов, замороженных в США из-за антироссийских санкций. Таким образом, бизнесмен хочет добиться отмены введённых против него ограничений.

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