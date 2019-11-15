Дерипаска раскрыл попавшие под санкции в США активы

Дерипаска раскрыл попавшие под санкции в США активы

Фото: Тайга.инфо

Юристы российского миллионера Олега Дерипаски предъявили в американском суде список активов, замороженных в США из-за антироссийских санкций. Таким образом бизнесмен хочет добиться отмены введённых против него ограничений.

Речь идёт о контрольном пакете акций компании Basic Element Inc., работавшей в США в качестве представительского офиса группы «Базовый элемент».

Кроме этог в перечне упоминаются американская компания RUSAL America Corp., продающая в Штатах алюминий, Basic Element Inc., ликвидированная после введения санкций, и два особняка: в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Как отмечает РБК, список «подсанкционных» активов впервые был предъявлен юристами Дерипаски американской стороне.

Ранее Настя Рыбка, прославившаяся после скандала с участием Дерипаски, заявила о намерении стать муниципальным депутатом в родном Бобруйске.

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