Дерипаска раскрыл попавшие под санкции в США активы
Юристы российского миллионера Олега Дерипаски предъявили в американском суде список активов, замороженных в США из-за антироссийских санкций. Таким образом бизнесмен хочет добиться отмены введённых против него ограничений.
Речь идёт о контрольном пакете акций компании Basic Element Inc., работавшей в США в качестве представительского офиса группы «Базовый элемент».
Кроме этог в перечне упоминаются американская компания RUSAL America Corp., продающая в Штатах алюминий, Basic Element Inc., ликвидированная после введения санкций, и два особняка: в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Как отмечает РБК, список «подсанкционных» активов впервые был предъявлен юристами Дерипаски американской стороне.
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