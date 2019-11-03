Настя Рыбка метит в политики

Анастасия Вашукевич, больше известная как Настя Рыбка, решила заняться политикой и уже приготовила предвыборную программу. Она планирует стать муниципальным депутатом в родном Бобруйске.

«Хоть мы не успевали в этом году податься, я накидала предвыборку — в плане того, что нужно менять в системе образования. Так как я педагог по образованию, мне это близко. Да, я училка биологии», — заявила девушка белорусскому порталу Tut.by.

По словам Вашукевич, через месяц у нее будет встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Настя Рыбка стала широко известна после скандала с участием миллионера Олега Дерипаски. 8 февраля 2018 года Вашукевич в своем Instagram заявила, что стала жертвой группового изнасилования на яхте бизнесмена.

В феврале 2019 года Вашукевич, Александра Кириллова и еще восьмерых россиян задержала полиция Таиланда. Они проводили секс-тренинги на территории страны. 13 апреля их арестовали.

В январе Рыбка вернулась в Россию и стала фигуранткой дела о вовлечении в занятие проституцией, но вскоре суд прекратил производство по ходатайству следователя об избрании меры пресечения и освободил девушку.