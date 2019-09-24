С 1 октября вырастут зарплаты некоторых категорий бюджетников

Бюджетникам, не попавшим под «майские указы», с 1 октября поднимут зарплату на 4,3%. Деньги на это заложены в федеральном бюджете.

Увеличение зарплат почувствуют нянечки в детсадах, юристы, бухгалтеры, кадровики и другие категории работников. Повышение произойдет во всех федеральных учреждениях – казенных, бюджетных и автономных, пишет «Российская газета».

В начале года регионам направили рекомендации по повышению зарплат с октября в пределах 4,3% и выше.

В 2012 году президент России Владимир Путин поручил за 6 лет довести средние зарплаты учителей до 100% по региону, а доходы врачей, преподавателей вузов – до 200%. К концу августа 2019 года сообщалось, что требование выполнили 4 региона из 85.