С 1 октября вырастут зарплаты некоторых категорий бюджетников
Бюджетникам, не попавшим под «майские указы», с 1 октября поднимут зарплату на 4,3%. Деньги на это заложены в федеральном бюджете.
Увеличение зарплат почувствуют нянечки в детсадах, юристы, бухгалтеры, кадровики и другие категории работников. Повышение произойдет во всех федеральных учреждениях – казенных, бюджетных и автономных, пишет «Российская газета».
В начале года регионам направили рекомендации по повышению зарплат с октября в пределах 4,3% и выше.
В 2012 году президент России Владимир Путин поручил за 6 лет довести средние зарплаты учителей до 100% по региону, а доходы врачей, преподавателей вузов – до 200%. К концу августа 2019 года сообщалось, что требование выполнили 4 региона из 85.
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