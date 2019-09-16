С октября в России изменятся правила ухода в отпуск и увольнения

Россияне с 1 октября смогут уходить в отпуск или увольняться по новым правилам. Соответствующие заявления разрешат подавать в электронном виде.

Нововведение распространяется на те случаи, когда условия электронного документооборота прописаны в трудовом договоре. Новое правило не действует, если работник уйдет в отпуск в экстренном порядке, вне ранее согласованного графика. В данных ситуациях сотрудник сможет обратиться к руководству с заявлением только в письменном виде.

Как сообщает ФБА «Экономика сегодня», выплата отпускных, согласно новой редакции Трудового кодекса, должна производиться в течение трех дней до ухода сотрудника в отпуск.

Ранее сообщалось, что в России «протестируют» четырехдневную рабочую неделю.