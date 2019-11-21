Оксфордский словарь: слово года - «climate»

Оксфордский словарь: слово года - «climate»

Фото: ukrinform.ru

Оксфордского словарь назвал словом 2019 года «climate emergency» («климатическое ЧП»).

Как сообщила редактор словаря Кэтрин Коннор Мартин, проблемы, связанные с климатом, затрагивают все лексические элементы». По ее словам, выбор выражений, связанных с климатом, отражает «эскалацию языка вокруг климата».

Среди других претендентов на слово года были такие понятия, как «климатическое событие», «климатическое опровержение», «экологическая тревога» и «вымирание», сообщают «Известия».

Как сообщалось ранее, слово «upcycling» (производство новых вещей путем переработки старых) стало словом 2019 года по версии словаря Кембриджского университета.

Именно «upcycling» стало лидером по запросам пользователей интернета. Впервые это слово появилось в словаре в 2011 году. За это время частота его поиска уввеличилась на 181%.

Эксперты объясняют это возросшим вниманием жителей Земли к изменению климата на планете.

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