Кембриджский словарь: слово года - «upcycling»

Слово «upcycling» (производство новых вещей путем переработки старых) стало словом 2019 года по версии словаря Кембриджского университета.

Именно «upcycling» стало лидером по запросам пользователей интернета. Впервые это слово появилось в словаре в 2011 году. За это время частота его поиска уввеличилась на 181%.

Эксперты объясняют это возросшим вниманием жителей Земли к изменению климата на планете.

«Утилизация — это конкретное действие, которое человеку по силам и которое может изменить ситуацию с климатом», — сообщила глава издательского отдела Кембриджского словаря Вендалин Николс.

Слово «upcycling» опередило другие термины, связанные с экологией. Например, «carbon sink» — поглотитель углерода, такой как лесной массив, и «compostable» — биоразлагаемый, сообщают «Известия».

Как сообщалось ранее, человечество ждут «неописуемые страдания», если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа. Такое мнение выразила международная группа ученых в количестве 11 258 человек из 153 стран, включая Россию.

Специалисты сделали свои выводы на основе информации, которая была получена в ходе 40-летних наблюдений. Ученые изучали потребление энергии, температуру поверхности, рост народонаселения, темпы обезлесения, массу полярных льдов и выбросы углекислого газа.

Дл улучшения ситуации ученые призвали заменить ископаемое топливо на возобновляемые источники энергии, сократить выбросы нестойких загрязнителей и остановить массовую вырубку лесов.

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