Около 10 тыс. отзывов собрал законопроект о домашнем насилии

Совет Федерации получил около 10 тыс. отзывов к законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия.

Как сообщила замглавы комитета Совфеда по соцполитике Елена Бибикова, до 26–28 декабря все поступившие предложения должны быть обработаны и оценены с правовой точки зрения.

Среди поступивших отзывов есть предложения, которые касаются самого понятия семейно-бытового насилия, а также корректировки норм о защитных предписаниях, сообщают «Известия».

Ранее авторы нашумевшего законопроекта о домашнем насилии подготовили поправки к документу. В нем говорится, что закон должен распространяться не только на самих жертв насилия, но и на их иждивенцев и посторонних лиц, если есть основания полагать, что им могут причинить вред.

Также к домашнему насилию предлагается относить деяния, которые подпадают под административный и уголовный кодекс: побои и причинение тяжкого вреда, сообщает РБК со ссылкой на документ.

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