Около 10 тыс. отзывов собрал законопроект о домашнем насилии
Совет Федерации получил около 10 тыс. отзывов к законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия.
Как сообщила замглавы комитета Совфеда по соцполитике Елена Бибикова, до 26–28 декабря все поступившие предложения должны быть обработаны и оценены с правовой точки зрения.
Среди поступивших отзывов есть предложения, которые касаются самого понятия семейно-бытового насилия, а также корректировки норм о защитных предписаниях, сообщают «Известия».
Ранее авторы нашумевшего законопроекта о домашнем насилии подготовили поправки к документу. В нем говорится, что закон должен распространяться не только на самих жертв насилия, но и на их иждивенцев и посторонних лиц, если есть основания полагать, что им могут причинить вред.
Также к домашнему насилию предлагается относить деяния, которые подпадают под административный и уголовный кодекс: побои и причинение тяжкого вреда, сообщает РБК со ссылкой на документ.
статьи на новой версии
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.