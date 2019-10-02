Ожидается сохранение маршрута «Северный поток – 2»

Министерство энергетики России ожидает реализации проекта «Северный поток - 2» по заявленному маршруту. Министр энергетики РФ Александр Новак считает, что у Дании нет оснований не дать разрешение на строительство газопровода.

Несмотря на существующее сопротивление, многие заинтересованные страны оказывают поддержку в реализации проекта.

По словам Новака, проект реализуется, в министерстве ожидают решения Королевства Дании по выдаче разрешения. Есть и другие варианты в случае отказа. Просто проект станет несколько дороже и займет больше времени. Тем не менее, российская сторона рассчитывает на то, что строительство будет проходить по заранее намеченному маршруту, пишет «РИА Новости».



После того, как Дания приостановила добычу газа на своем крупнейшем месторождении Тайра, ей придется обратиться за помощью к Германии. Немецкие партнеры, в свою очередь, обещают предоставить датчанам российское, норвежское и нидерландское «голубое топливо».

Таким образом Дания, являясь противником строительства «Северного потока-2», попадает в газовую зависимость от России.