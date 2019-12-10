Охранявший амурский колледж ЧОП отделался штрафом в 100 тысяч

Суд в Амурской области оштрафовал на 100 тыс. рублей частное предприятие, занимавшееся охраной колледжа, где студент устроил стрельбу. Прокуратура настаивала на более суровом наказании.

Надзорное ведомство выяснило, что охранник не имел удостоверения, а пропустив в заведение студента с ружьем, грубо нарушил требования лицензии. Региональная прокуратура требовала 200 тыс. рублей штрафа и приостановки деятельности ЧОПа на 3 месяца.

Адвокат, представлявший интересы охранного предприятия, предъявил на суде документы об обучении сотрудника в образовательном центре «Бастион», а также о присвоении необходимой квалификации, передает ТАСС.

Напомним, 14 ноября студент Амурского колледжа строительства и ЖКХ пронес в учебное заведение ружье и открыл стрельбу по ученикам. Один погиб на месте. Сам учащийся покончил с собой. Знакомые стрелка сообщили, что молодой человек подвергался издевательствам со стороны группы парней.



Читайте нас в мобильном приложении