Еще один ребенок умер после падения автобуса с обрыва на Кубани

В результате ДТП с участием экскурсионного автобуса на Кубани умер еще один ребенок. Ранее сообщалось о троих погибших – женщине и двоих детях.

В больнице скончалась четырехлетняя девочка, которая получила тяжелейшие травмы и повреждения в аварии 7 августа. Она ехала во внедорожнике, с которым столкнулся автобус.

Ребенка пытались спасти в больнице Краснодара. Но девочка умерла, не приходя в сознание, пишет ТАСС.

Напомним, ДТП произошло недалеко от Новороссийска – туристический автобус и внедорожник слетели с 10-метрового обрыва. Женщина и двое детей скончались на месте, еще 44 человека получили травмы, их доставили в больницу.