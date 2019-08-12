Еще один ребенок умер после падения автобуса с обрыва на Кубани
В результате ДТП с участием экскурсионного автобуса на Кубани умер еще один ребенок. Ранее сообщалось о троих погибших – женщине и двоих детях.
В больнице скончалась четырехлетняя девочка, которая получила тяжелейшие травмы и повреждения в аварии 7 августа. Она ехала во внедорожнике, с которым столкнулся автобус.
Ребенка пытались спасти в больнице Краснодара. Но девочка умерла, не приходя в сознание, пишет ТАСС.
Напомним, ДТП произошло недалеко от Новороссийска – туристический автобус и внедорожник слетели с 10-метрового обрыва. Женщина и двое детей скончались на месте, еще 44 человека получили травмы, их доставили в больницу.
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