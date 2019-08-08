В Новороссийске с обрыва слетел рейсовый автобус
В Новороссийске рейсовый автобус санатория ФНС России «Эллада» слетел с 10-метрового обрыва после ДТП. По последним данным, погибли четыре человека, двое из них — дети.
Всего в автобусе находилось 42 человека: 40 пассажиров, водитель и экскурсовод. Гостей санатория среди пассажиров не было. По данным телеграм-канала 112, туристы возвращались из Абрау-Дюрсо. Минимум 30 человек получили различные травмы.
По предварительным данным, Volkswagen Touareg пошёл на обгон и при обратном перестроении зацепил автобус. Водитель автобуса Роман Поляков не справился с управлением и вылетел в кювет. Водитель Volkswagen тоже улетел с обрыва.
Сейчас на месте продолжают работать спасатели и врачи.
Ранее в московском метро пассажир упал под пребывающий поезд.
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