Один погиб и 25 ранены при взрыве в жилом доме в Германии

Один человек погиб и 25 получили травмы при взрыве в пятиэтажном доме в немецком Бланкенбурге. По предварительной версии, взорвался газ, но полиция не исключает версию теракта.

Взрыв произошел около 09:00 (11:00 мск). Для ликвидации последствий ЧП задействованы 160 человек и медицинские вертолеты.

Место происшествия оцеплено. Из расположенного рядом с домом детского сада эвакуировали около сотни детей, передает РИА Новости.

Город Бланкенбург находится в горах Гарц. Его население составляет около 20 тыс. человек.

В ноябре произошел взрыв в квартире многоэтажного дома в Москве. В результате обрушились межкомнатные перегородки и начался пожар.

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