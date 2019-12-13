Один погиб и 25 ранены при взрыве в жилом доме в Германии

Один погиб и 25 ранены при взрыве в жилом доме в Германии

Фото: Телевизионная служба новостей

Один человек погиб и 25 получили травмы при взрыве в пятиэтажном доме в немецком Бланкенбурге. По предварительной версии, взорвался газ, но полиция не исключает версию теракта.

Взрыв произошел около 09:00 (11:00 мск). Для ликвидации последствий ЧП задействованы 160 человек и медицинские вертолеты.

Место происшествия оцеплено. Из расположенного рядом с домом детского сада эвакуировали около сотни детей, передает РИА Новости.

Город Бланкенбург находится в горах Гарц. Его население составляет около 20 тыс. человек.

В ноябре произошел взрыв в квартире многоэтажного дома в Москве. В результате обрушились межкомнатные перегородки и начался пожар.

Читайте нас в мобильном приложении

Новости по теме
Сравни удобство чтения
статьи на новой версии
 
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!